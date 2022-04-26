Минцифры просит пополнять базу данных єВорог о расположении войск РФ на Запорожье

В частности, просят о детальной информации с Пологовского района области, информирует ZN.ua.

Минцифры просит пополнять базу данных єВорог о расположении войск РФ на Запорожье

Украинцев просят еще активнее пополнять базу данных об оккупантах на Запорожье и их месторасположении. В частности, Министерство цифровой трансформации призвало предоставлять больше деталей о ситуации в городах и селах Пологовского района через телеграм-чат єВорог.

В ведомстве подчеркивают, что войска РФ пытаются продвигаться в направлении Запорожья, поэтому:

«Если вы или кто-то из ваших родных или знакомых находится в населенных пунктах Пологовского района Запорожской области – сообщайте по возможности о передвижении и геолокации оккупантов в чат-бот».

В Минцифры призывают присылать заявки в том числе людей, которые находятся на оккупированных территориях, в н.п, где ведутся бои.


Оксана Коваль, ZN.ua

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