Минцифры просит пополнять базу данных єВорог о расположении войск РФ на Запорожье
В частности, просят о детальной информации с Пологовского района области, информирует
Украинцев просят еще активнее пополнять базу данных об оккупантах на Запорожье и их месторасположении. В частности, Министерство цифровой трансформации
В ведомстве подчеркивают, что войска РФ пытаются продвигаться в направлении Запорожья, поэтому:
«Если вы или кто-то из ваших родных или знакомых находится в населенных пунктах Пологовского района Запорожской области – сообщайте по возможности о передвижении и геолокации оккупантов в чат-бот».
В Минцифры призывают присылать заявки в том числе людей, которые находятся на оккупированных территориях, в н.п, где ведутся бои.