"Бошки полетят у многих": оккупанты обсудили наступление на Донбасс

Оккупант в разговоре с родными и близкими рассказал о наступлении на Донбасс, но разговор был перехвачен.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 61-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. С самого войны начала разговоры орков удалось перехватывать, в которых они говорят много интересного. И сегодня, 25 апреля, не было исключением, ведь советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват.

"Цикл записей перехватов разговоров оккупантов с родными и близкими

Детали:

- Ну бошки полетят у многих, ты понимаешь?

- Конечно.

- Генералов.

- Выводы сделают. Его просто обдурили - путина! Поэтому все и начало было такое.

Часть 218. "Начнут Донбасс долбить в хлам!", - подписал перехват советник у себя в тг-канале.