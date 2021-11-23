Мужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали через 40 дней

Им оказался бывший военный с криминальным прошлым.

Полиция Киевской области задержала мужчину, который 12 октября устроил стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом . На поиски злоумышленника правоохранителям понадобилось 40 дней.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Выстрелил в семью и мастерски исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке. 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских, и стрелок - арестован", - написал Небитов в фейсбуке.

По его словам, бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

"Настоящие намерения нападавшего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", - добавил начальник полиции Киевской области, не уточнив деталей.

Фото: facebook Андрея Небитова

Фото: Фейсбук Андрея Небитова

По сообщению полиции, 12 октября в селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина в камуфляже произвел выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в припаркованный автомобиль, ранил его в ногу и повредил машину.