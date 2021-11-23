Мужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали через 40 дней

Им оказался бывший военный с криминальным прошлым.

Полиция Киевской области задержала мужчину, который 12 октября устроил стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом. На поиски злоумышленника правоохранителям понадобилось 40 дней.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Выстрелил в семью и мастерски исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке. 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских, и стрелок - арестован", - написал Небитов в фейсбуке.

По его словам, бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

"Настоящие намерения нападавшего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", - добавил начальник полиции Киевской области, не уточнив деталей.

Фото: facebook Андрея Небитова

Фото: Фейсбук Андрея Небитова

По сообщению полиции, 12 октября в селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина в камуфляже произвел выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в припаркованный автомобиль, ранил его в ногу и повредил машину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальникеСолистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальнике
Полицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в РубежномПолицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в Рубежном
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиереяВ Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и РешкаМишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка
В Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим СтравинскийВ Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим Стравинский
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчинуВ Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчину
На Западе Украины пограничники задержали 11 "заблудившихся туристов" и "блоггеров"На Западе Украины пограничники задержали 11 "заблудившихся туристов" и "блоггеров"
В Одесской области женщина возвращала долг через "смотрящего" по ЧерноморскуВ Одесской области женщина возвращала долг через "смотрящего" по Черноморску
На съемках телешоу задержали "сваху", которая выдавала украинок замуж за иностранцевНа съемках телешоу задержали "сваху", которая выдавала украинок замуж за иностранцев
Житель Николаева через суд требует 1 млн гривень компенсации за "моральный ущерб" из-за проверки ковид-сертификатов.Житель Николаева через суд требует 1 млн гривень компенсации за "моральный ущерб" из-за проверки ковид-сертификатов.
Выходные на Новый год и Рождество – даты нерабочих дней в УкраинеВыходные на Новый год и Рождество – даты нерабочих дней в Украине
В Киевской области задержали двух вооруженных россиян-рецидивистовВ Киевской области задержали двух вооруженных россиян-рецидивистов
В Харькове очередь в крематорий составляет от 10 дней до двух недель, - СМИВ Харькове очередь в крематорий составляет от 10 дней до двух недель, - СМИ
Многие "ковидные" пациенты имеют проблемы с памятью даже через 7 месяцев после выздоровленияМногие "ковидные" пациенты имеют проблемы с памятью даже через 7 месяцев после выздоровления
В Украине в течение двух дней количество пожаров в экосистемах увеличилось почти втроеВ Украине в течение двух дней количество пожаров в экосистемах увеличилось почти втрое
Последние новости
Подгружаем последние новости