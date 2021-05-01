В Киеве выявили еще 671 случай ковида

В Киеве за минувшие сутки, 30 апреля, выявили 671 случай заболевания коронавирусом. Умерли 35 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов с COVID-19 и 210 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (201), Святошинском (88) и в Деснянском (80).

Выздоровели за минувшие сутки 457 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 196 169. Коронавирус преодолели 124 434 жители. За период пандемии в столице 4 626 летальных случаев от вируса.

Напомним, Киев попал в пятерку регионов Украины с наибольшим количеством новых случаев ковида за минувшие сутки, 30 апреля.

С 1 мая в столице действуют карантинные ограничения "оранжевой" зоны, хотя Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла столицу к "желтой" зоне