За сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая ковида, вакцинированы 15 042 человека

Госпитализированы за сутки 4 411 человек.

За сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая ковида, вакцинированы 15 042 человека
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 411 человек. 429 пациентов умерли, 14 720 - выздоровели.

За сутки было проведено 109 007 тестирований, в частности, методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 974 118 человек; выздоровели - 1 514 472. От осложнений заболевания умерли 40 796 украинцев. Всего было проведено 9 042 785 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За сутки были вакцинированы против ковида 15 042 человека. С начала кампании прививки получили 477 833 человека, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - пять человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами вакцинации. По состоянию на 18 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации записались 478 370 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 965 случаев / 1650 прививок;
  • Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;
  • Волынская область - 382 случая / 592 прививки;
  • Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;
  • Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;
  • Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;
  • Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;
  • Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;
  • Киевская область - 881 случай / 683 прививки;
  • Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;
  • Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;
  • Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;
  • Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;
  • Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;
  • Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;
  • Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;
  • Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;
  • Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;
  • Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;
  • Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;
  • Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;
  • Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;
  • Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;
  • Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Минздрав ожидает новую вспышку ковида через несколько недель после Пасхальных и майских праздников. Вместе с тем, усиливать карантин на праздники не собираются. По состоянию на 19 апреля из "красной" зоны в "желтую" удалось выйти пока только двум областям: Ивано-Франковской и Закарпатской.

В "красной" остаются Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.

В ВОЗ надеются взять пандемию под контроль в течение ближайших месяцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
Жена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессииЖена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессии
Дженнифер Энистон станет мамой летом 2021 годаДженнифер Энистон станет мамой летом 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
В США вакцинация от ковида стала доступной для всех жителей старше 16 лет
В Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человекВ Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человек
В Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерлиВ Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли
В понедельник в Украине от COVID-19 вакцинировали 12 144 человекаВ понедельник в Украине от COVID-19 вакцинировали 12 144 человека
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Из-за ковида умерло еще 26 киевлянИз-за ковида умерло еще 26 киевлян
В Украине за минувшие сутки - 10 282 новых случаев ковидаВ Украине за минувшие сутки - 10 282 новых случаев ковида
В Киеве обнаружили еще 1 112 случаев ковидаВ Киеве обнаружили еще 1 112 случаев ковида
За сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавирусаЗа сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавируса
В Киеве обнаружили еще 1 609 больных коронавирусом, умерли 49 человекВ Киеве обнаружили еще 1 609 больных коронавирусом, умерли 49 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости