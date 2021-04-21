За сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая ковида, вакцинированы 15 042 человека

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 411 человек. 429 пациентов умерли, 14 720 - выздоровели.

За сутки было проведено 109 007 тестирований, в частности, методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 974 118 человек; выздоровели - 1 514 472. От осложнений заболевания умерли 40 796 украинцев. Всего было проведено 9 042 785 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За сутки были вакцинированы против ковида 15 042 человека. С начала кампании прививки получили 477 833 человека, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - пять человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами вакцинации. По состоянию на 18 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации записались 478 370 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 965 случаев / 1650 прививок;

- 965 случаев / 1650 прививок; Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;

Волынская область - 382 случая / 592 прививки;

Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;

Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;

Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;

Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;

Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;

Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;

Киевская область - 881 случай / 683 прививки;

Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;

Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;

Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;

Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;

Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;

Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;

Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;

Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;

Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;

Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;

Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;

Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;

Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;

Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;

Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Минздрав ожидает новую вспышку ковида через несколько недель после Пасхальных и майских праздников. Вместе с тем, усиливать карантин на праздники не собираются. По состоянию на 19 апреля из "красной" зоны в "желтую" удалось выйти пока только двум областям: Ивано-Франковской и Закарпатской.

В "красной" остаются Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.

В ВОЗ надеются взять пандемию под контроль в течение ближайших месяцев.