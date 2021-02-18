В Киеве в "Охматдет" госпитализировали 15-летнего парня, наглотавшегося таблеток

Это уже третий случай отравления лекарствами детей за последние несколько дней.

В Киеве в "Охматдет" госпитализировали 15-летнего парня, наглотавшегося таблеток
Фото: З відкритих джерел

В Украине зафиксировали еще один случай отравления школьника таблетками. В столичную клинику "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток, сообщает ТСН.

Парня доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильно и угрозы жизни уже нет.

По словам врачей, тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, случайно, то сейчас они понимают, что делают.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - сказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ "Охматдет" Александр Урин.

Напомним, что два дня назад в Боярке Киевской области умерла девочка, принявшая огромную дозу препарата "дротаверин", а ее подруга оказалась в больнице.

На следующий день в Умани лекарств напились две восьмиклассницы. Их госпитализировали.

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