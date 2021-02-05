Сергей Бабкин показал фото после операции на глазах

Сергей Бабкин 5 февраля 2021 года лег на операцию в Австрии. Украинскому певцу понадобилось хирургическое вмешательство из-за редкого заболевания глаз. Супруга исполнителя показала фото мужа после сложной операции, которую ему провели в одной из клиник в Вене.

Поклонники харьковского музыканта Сергея Бабкина пристально следят за обновлениями в его личном Инстаграме и микроблоге его супруги. Фанаты желают узнать, как себя чувствует артист и как прошла операция.

Сегодня Сергей Бабкин лег в больницу Ландштрассе в Вене, где специалисты провели ему первое хирургическое вмешательство только на один глаз. Как известно, артист должен вернуться домой, а через несколько недель приехать на еще одну процедуру.

В Инстаграм-сториз Снежана Бабкина поделилась скрином из переписки с мужем, который у нее трогательно подписан как «Мой Волшебник».

«Сделали!!!! Спасибо за миллион ваших сообщений!!! На связи», - отметила в публикации актриса театра.

«Да??? Как прошло? Больно? Как чувствуешь себя? Капец! Переживаю», - пишет в личные сообщения мужу Снежана. В ответ Сергей прислал жене фото после операции, представ в медицинской маске для лица и темных очках, которые ему придется носить не один день.

Накануне операции Бабкин сделал публикацию в Инстаграм, написав:

«Смотрю на солнышко, наслаждаюсь. В ближайшие недели мне будет противопоказано это делать. Торт Захер, кофе, поцелуй любимой за кадром. Я готов. Пошёл».

Поклонники несказанно рады, что операция прошла успешно и передают артисту свои пожелания о скорейшем выздоровлении.

Напомним, ранее стало известно, что проблема с глазами Сергея Бабкина оказалась намного сложнее. Певцу придется еще раз вернуться в Вену.