За сутки в Киеве обнаружили 718 больных коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 718 больных коронавирусом. Умерли 15 человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 272, в Днепровском - 161 и в Деснянском районе - 57 случаев.

Заболели 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.

Среди инфицированных есть, в частности, 19 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 143 человека.

Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 107 204.

Всего за период пандемии в столице 1 844 летальных случая от вируса.

Напомним, 26 декабря в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек. Умерло 72 человек.

Украинская власть ведет переговоры с Индией. Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19. Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует на протяжении года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.