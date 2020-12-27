За сутки в Киеве обнаружили 718 больных коронавирусом
Умерли 15 человек.
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 718 больных коронавирусом. Умерли 15 человек.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 272, в Днепровском - 161 и в Деснянском районе - 57 случаев.
Заболели 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.
Среди инфицированных есть, в частности, 19 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 143 человека.
Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 107 204.
Всего за период пандемии в столице 1 844 летальных случая от вируса.
Напомним, 26 декабря в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек. Умерло 72 человек.
Украинская власть ведет переговоры с Индией. Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19. Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.
Минздрав планирует на протяжении года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.