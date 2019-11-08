На балконе жилого дома в Харькове 23-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранате

Полиция открыла уголовное дело с пометкой "самоубийство".

На балконе жилого дома в Харькове 23-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранате
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя на гранате на балконе жилого многоэтажного дома.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Тело погибшего обнаружила на балконе его бабушка.

"На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Следователь внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Кевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомого.

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