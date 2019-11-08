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2019-11-08
На балконе жилого дома в Харькове 23-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранате
Полиция открыла уголовное дело с пометкой "самоубийство".
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя на гранате на балконе жилого многоэтажного дома.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Тело погибшего обнаружила на балконе его бабушка.
"На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Следователь внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в Кевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомого.
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