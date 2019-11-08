В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине

Четырехлетний мальчик застрял в барабане и не мог выбраться.

В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В городе Мерефа Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГосЧС.

Отмеечается, что чрезвычайное происшествие произошло в четверг, 7 ноября. На место прибыли спасатели.

"Прежде всего, они успокоили напуганного мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины", - говорится в сообщении ГосЧС.

Спасатели призвали родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не делали "квесты" из стиральной машины.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, ранее в Харькове из стиральной машины достали семилетнего ребенка, который застрял в барабане.

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