В Киеве задержали следователя Нацполиции при получении $3 тыс. взятки

Он вымогал деньги за то, чтобы не арестовывать имущество, подлежащее конфискации.

В Киеве задержали следователя Нацполиции при получении $3 тыс. взятки
Фото: facebook.com/ol.varchenko

Следователь Главного управления Национальной полиции Киева попался на взятке в размере 3 тыс. долларов.

Об этом сообщила в фейсбуке первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

"Проработав в полиции всего год, следователь, по всей видимости, решил поправить свое финансовое положение, пользуясь служебным положением", - написала Варченко.

По ее словам, деньги правоохранитель вымогал за то, чтобы не арестовывать имущество подозреваемого, которое, по закону, подлежит конфискации в пользу государства. Следователя задержали при получении второй части взятки в размере $2 тыс.

Фото: facebook.com/ol.varchenko

Полицейскому инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УКУ. Если его вину докажет суд, он может получить от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Напомним, Верховная Рада ввела денежное вознаграждение для обличителей коррупции.

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