На главной площади Николаева металлическая конструкция упала на людей
Шестеро пострадавших.
На Соборной площади Николаева рухнула установленная организаторами полумарафона "Побеждай легко" конструкция - большие буквы RUN.
Металлическая конструкция упала на людей, которые фотографировались рядом. В результате пострадали шесть человек.
Инцидент произошел 2 ноября, информирует пресс-служба областной полиции.
Сообщается, что в результате инцидента, 63-летняя женщина с переломом ключицы была доставлена в больницу. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.
Также за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин.
По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о квалификации происшествия.
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Общество
04.11.2019 07:51