В квартире наркоторговца в Киеве обнаружили боевую гранату

В Киеве правоохранители в ходе обыска квартиры торговца наркотиками обнаружили боевую гранату РГД-5. Об этом сообщили в столичной полиции.

"Санкционированный обыск проводился по факту документирования сбыта наркотиков. Однако, кроме запрещенных веществ, у злоумышленника обнаружили гранату РГД-5 с запалом", - говорится в сообщении.

Полицейские также нашли в квартире каннабис и амфетамин, пакет с таблетками, предварительно - экстази. Запрещенные вещества изъяли и направили на экспертное исследование.

49-летнего киевлянина задержали. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет заключения.

Напомним, ранее во Львове задержали подозреваемых в торговле каннабисом и амфетамином.