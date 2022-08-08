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2022-08-08
Під Києвом неадекват розбирав гранату вдома, але щось пішло не так: фото наслідків
Увечері в неділю, 7 серпня, у Броварах, де раніше порушник комендантської години нарвався на патруль, після чого опинився у місцевій лікарні з простріленими ногами, у багатоквартирному будинку на вул. Грушевського, 17в, власник квартири намагався розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух.
Про це у Facebook повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, інформує
На щастя, обійшлося без жертв, хоча кухня, де, мабуть, чоловік розбирав гранату, постраждала від вибуху. Жаху ситуації надає те, що в квартирі живе маленька дитина - її крісло для годування стоїть на кухні.
Нагадаємо, що у разі виявлення вибухонебезпечного пристрою забороняється:
- наближатися до предмета;
- пересувати його чи брати до рук;
- розряджати, кидати, вдаряти по ньому;
- розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет;
- приносити предмет додому, на робоче місце, до табору, до школи.
Олена Руденко, Апостроф