Під Києвом неадекват розбирав гранату вдома, але щось пішло не так: фото наслідків

Увечері в неділю, 7 серпня, у Броварах, де раніше порушник комендантської години нарвався на патруль, після чого опинився у місцевій лікарні з простріленими ногами, у багатоквартирному будинку на вул. Грушевського, 17в, власник квартири намагався розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух.

Про це у Facebook повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Апостроф.

На щастя, обійшлося без жертв, хоча кухня, де, мабуть, чоловік розбирав гранату, постраждала від вибуху. Жаху ситуації надає те, що в квартирі живе маленька дитина - її крісло для годування стоїть на кухні.

Нагадаємо, що у разі виявлення вибухонебезпечного пристрою забороняється:

  • наближатися до предмета;
  • пересувати його чи брати до рук;
  • розряджати, кидати, вдаряти по ньому;
  • розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет;
  • приносити предмет додому, на робоче місце, до табору, до школи.

Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."
Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до УкраїниВдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України
"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше
У Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv StageУ Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage
Українка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадкуУкраїнка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадку
Блок рекламы


Похожие новости
Невибаглива пасажирка: Джесіці Честейн влаштували "фотосесію" на вокзалі у КиєвіНевибаглива пасажирка: Джесіці Честейн влаштували "фотосесію" на вокзалі у Києві
"Міс Україна Всесвіт" Неплях влаштувала ефективне тренування у спортивному міні: фото"Міс Україна Всесвіт" Неплях влаштувала ефективне тренування у спортивному міні: фото
Солістка KAZKA Зарицька після повернення в Україну вразила виглядом: фотоСолістка KAZKA Зарицька після повернення в Україну вразила виглядом: фото
"Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою"Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою
Розпорошення газу в метро Києва: зловмисника затримали, фотоРозпорошення газу в метро Києва: зловмисника затримали, фото
"Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати"Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати
"Холостячка" Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу: "Хочу привести своє обличчя до ладу!""Холостячка" Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу: "Хочу привести своє обличчя до ладу!"
Тіна Кароль сильно схудла і показала фото без макіяжуТіна Кароль сильно схудла і показала фото без макіяжу
З домашнього халату в…: Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" вразила різким перевтіленням, фотоЗ домашнього халату в…: Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" вразила різким перевтіленням, фото
"Цукерка": Камінська з "НеАнгелів" у вузькому топіку блиснула принадами за кордоном, фото"Цукерка": Камінська з "НеАнгелів" у вузькому топіку блиснула принадами за кордоном, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости