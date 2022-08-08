Під Києвом неадекват розбирав гранату вдома, але щось пішло не так: фото наслідків

Увечері в неділю, 7 серпня, у Броварах, де раніше порушник комендантської години нарвався на патруль, після чого опинився у місцевій лікарні з простріленими ногами, у багатоквартирному будинку на вул. Грушевського, 17в, власник квартири намагався розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух.

Про це у Facebook повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Апостроф .

На щастя, обійшлося без жертв, хоча кухня, де, мабуть, чоловік розбирав гранату, постраждала від вибуху. Жаху ситуації надає те, що в квартирі живе маленька дитина - її крісло для годування стоїть на кухні.

Нагадаємо, що у разі виявлення вибухонебезпечного пристрою забороняється: