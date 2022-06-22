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2022-06-22
У Дніпрі з житлового будинку кинули гранату - від вибуху постраждала дитина: фото та відео
У середу, 22 червня у Дніпрі невідомий покинув гранату з вікна багатоквартирного житлового будинку - постраждала дитина, інформує
Про це повідомив у Facebook телеканал "Дніпро TV".
Це сталося на житловому масиві Тополя - постраждалу дитину доправили до лікарні.
У мережі також з'явилося відео наслідків інциденту.
До місця пригоди приїхав спецназ поліції "КОРД".
Євген Устименко, Апостроф