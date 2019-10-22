Полиция уничтожила комбайном 89 тысяч кустов конопли с рекордной плантации на Прикарпатье

Растения перемололи с минеральной ватой и захоронили в выгребной яме.

Сотрудники Национальной полиции уничтожили более 89 тысяч кустов конопли, которые в сентябре нашли на территории тепличного хозяйства в селе Стопчатов Ивано-Франковской области. Глава обладминистрации Денис Шмыгаль утверждал, что стоимость наркотиков могла составлять около 50 млн евро.

Об этом говорится на сайте полиции.

До вчерашнего дня четыре теплицы с коноплей были опечатаны и находились под круглосуточной охраной спецназа. 21 октября по решению суда растения были уничтожены - их смешали с минеральной ватой и перемололи комбайном. После этого перемельченную массу, которая уже не имеет наркотического действия, вывезли в коллекторные выгребные ямы.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Расследование по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса продолжается.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском ПолитехеГражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе
Мурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламуМурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламу
В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчинаВ результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
В Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУВ Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУ
Из галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора ДалиИз галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора Дали
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Николаева разыскала мужчину, который разносил по городу человеческие черепаПолиция Николаева разыскала мужчину, который разносил по городу человеческие черепа
Бориспольская полиция обыскала частную клинику из-за подозрений в торговле человеческими органамиБориспольская полиция обыскала частную клинику из-за подозрений в торговле человеческими органами
В Рубежном полиция на 40 минут перекрывала дорогу, чтобы сопроводить заблудившегося лося в лесВ Рубежном полиция на 40 минут перекрывала дорогу, чтобы сопроводить заблудившегося лося в лес
Полиция разоблачила осквернителя мемориала памяти жертв Холокоста в Кировоградской областиПолиция разоблачила осквернителя мемориала памяти жертв Холокоста в Кировоградской области
Полиция установила вандала, испортившего надгробия погибших бойцов АТО в МенеПолиция установила вандала, испортившего надгробия погибших бойцов АТО в Мене
В Умань прибыли уже 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - НацполицияВ Умань прибыли уже 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - Нацполиция
Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Николаеве, он был сильно пьянПолиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Николаеве, он был сильно пьян
Полиция раскрыла убийство директора "Капарол Украина" трехлетней давностиПолиция раскрыла убийство директора "Капарол Украина" трехлетней давности
Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зонеПолиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне
На Оболони полиция изъяла 2-летнюю девочку из заваленной мусором квартирыНа Оболони полиция изъяла 2-летнюю девочку из заваленной мусором квартиры
Последние новости
Подгружаем последние новости