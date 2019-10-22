Полиция уничтожила комбайном 89 тысяч кустов конопли с рекордной плантации на Прикарпатье

Растения перемололи с минеральной ватой и захоронили в выгребной яме.

Сотрудники Национальной полиции уничтожили более 89 тысяч кустов конопли, которые в сентябре нашли на территории тепличного хозяйства в селе Стопчатов Ивано-Франковской области. Глава обладминистрации Денис Шмыгаль утверждал, что стоимость наркотиков могла составлять около 50 млн евро.

Об этом говорится на сайте полиции.

До вчерашнего дня четыре теплицы с коноплей были опечатаны и находились под круглосуточной охраной спецназа. 21 октября по решению суда растения были уничтожены - их смешали с минеральной ватой и перемололи комбайном. После этого перемельченную массу, которая уже не имеет наркотического действия, вывезли в коллекторные выгребные ямы.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Расследование по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса продолжается.