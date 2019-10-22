Появился новый трейлер финального эпизода "Звездных войн"

Фильм "Скайуокер. Восхождение" выйдет в мировой прокат 20 декабря.

Появился новый трейлер финального эпизода

Появился финальный трейлер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", который выйдет в мировой прокат 20 декабря.

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале кинофраншизы и в Twitter.

"Сага закончится, но история будет жить вечно", - говорится в описании трейлера.

В ролике главная героиня Рей (Дейзи Ридли) пробирается через джунгли и сражается с Кайло Реном. Кроме того, в видео появляется принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер. За кадром звучит голос императора Палпатина (Иан Макдермид), который говорит, что героев ожидает падение. Видео заканчивается высказыванием Люка Скайуокера "Сила будет с тобой всегда".

Первый трейлер нового эпизода вышел в апреле.

Напомним, "Скайуокер. Восхождение" станет девятой и последней частью киносаги. Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, который также снял седьмой эпизод. Режиссером первых шести частей саги был Джордж Лукас.

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