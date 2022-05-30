Kalush Orchestra получат новый кубок "Евровидения-2022" - первый они продали ради помощи ВСУ

Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra вместе с ведущим Сергеем Притулой недавно продали хрустальный микрофон песенного конкурса. 900 тысяч долларов, которые удалось выручить на благотворительном аукционе, будут направлены на помощь украинской армии. На следующий день, 30 мая, на официальной странице "Евровидения" в Украине появилось сообщение о том, что музыканты получат новый кубок.

"Kalush Orchestra получат новый хрустальный кубок! Напомним, 29 мая победители "Евровидения-2022" и Сергей Притула продали хрустальный микрофон за 900000$ на благотворительном аукционе. Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии", - сообщается на Facebook.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Напомним, что еще 11 млн. гривен удалось выручить благодаря взносам-пожертвованиям для розыгрыша розовой панамы Олега Псюка – лидера украинской рэп-группы. Вырученные деньги обещают направить на помощь ВСУ. В частности, на закупку комплекта беспилотных летательных аппаратов PD-2.

Kalush Orchestra поблагодарили участников розыгрыша, которые принесли армии огромную поддержку в виде своих средств. 900 тысяч долларов за кубок "Евровидения" Фонда Сергея Притулы перечислили в виде криптовалюты, тогда как 11 млн. грн. за розовую панаму люди переводили в гривнах – взнос для участия в розыгрыше составил 200 грн.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision