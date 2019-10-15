В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены

Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

?В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
Архивное фото
Фото: rus.delfi.ee

В Харьковской области задержали мужчину, который избили и ранил ножом насильника своей жены.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Ночью 13 октября в дежурную часть Шевченковского отделения полиции Купянского района обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании. На место происшествия выехало руководство Шевченковского ОП, следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции.

"Как выяснилось, потерпевшая находилась в кафе неподалеку от ее дома. Вместе с мужем женщина отдыхала в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. Возле дома ее догнал неизвестный и с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.

25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Позже правоохранители задержали мужчину, который ранил насильника. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Самому насильнику, которому сообщат о подозрении после завершения лечения и результатов экспертиз, может отправиться за решетку на пять лет.

Напомним, ранее в одной из аптек Харькова 45-летний мужчина изнасиловал девушку-провизора.

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