В Полтавской области ограбили церковь

Вора поймали в течение получаса. У него нашли два мешка с церковной утварью.

Фото: pl.npu.gov.ua

В селе Песчаное Кременчугcкого района ночью 14 октября ограбили церковь.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, предполагаемый преступник проник в помещение Свято-Успенского храма через окно и унес награбленное в двух мешках.

"Правоохранители установили 25-летнего подозреваемого менее чем за полчаса после получения уведомления от диспетчера Центра „102“ о проникновении в храм. Среди имущества, которое изъяла полиция при осмотре, были иконы, религиозные книги и другая церковная утварь", — сообщили в полиции.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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