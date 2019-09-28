На Оболони в Киеве подожгли детский сад

В Оболонском районе Киева горел детский сад, полиция подозревает поджог. Об этом говорится на сайте столичных правоохранителей.

Сообщение о пожаре на улице Героев Днепра поступило в полицию в ночь на 28 сентября.

Горело помещение на втором этаже. В детском саду в этот момент находилась сторож, которая и вызвала спасателей.

"На камерах видеонаблюдения видно двух неизвестных, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто", - говорится в сообщении.

Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц.

Событие предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Тернопольской области горела сельская школа.