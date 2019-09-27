В Киевской области мужчина ограбил церковь и пытался скрыться на чужом мопеде

Мужчина ночью проник в храм через приоткрытое окно.

В поселке Рокитное в Киевской области мужчина ограбил церковь, после чего похитил чужой мотороллер и попытался скрыться. Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение о краже мопеда. В ходе следственно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что подозреваемым является 33-летний житель Кировоградской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

В процессе расследования оказалось, что задержанный изначально обокрал церковь. Накануне, ночью мужчина проходил мимо помещения храма, заметив приоткрытое окно, он проник внутрь церкви и похитил оттуда имущество.

Фото: kv.npu.gov.ua

С украденным мужчина далее пошел по городу и возле одного из домов заметил мопед, на котором скрылся с места происшествия.

Фото: kv.npu.gov.ua

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) по и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) К Украины. Подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в конце мая 2019 года в Деснянском районе Киева на улице Братиславская, 39а мужчина повредил запасной выход церкви и пытался ее обокрасть. Полицейские изъяли у него золотой крестик с цепочкой, а также инструмент для взлома.

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