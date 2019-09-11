Три дома и пять автомобилей сгорели из-за сжигания травы в Вышгородском районе

Три дома и пять автомобилей сгорели из-за сожжения травы в с. Любимовка Вышгородского района Киевской области.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что 42-летний местный житель проигнорировал многочисленные предостережения и запреты и сжигал траву на своем участке. Огонь быстро перекинулся к соседям.

В результате пожара уничтожены три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. К счастью, обошлось без жертв.

Правоохранители выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, в апреле из-за сжигания сухой травы в Житомирской области погибли пожилые супруги.