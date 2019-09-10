Полиция поймала одного из организаторов налета на инкассаторов в Житомире

Второго ищут в пяти регионах Украины.

Полиция поймала одного из организаторов налета на инкассаторов в Житомире
Фото: zt.npu.gov.ua

Сотрудники полиции поймали одного из организаторов вчерашнего налета на инкассаторов в Житомире. Второго ищут в пяти регионах Украины.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Также найдено и изъято огнестрельное оружие, с помощью которого пытались ограбить инкассаторов.

"Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирской области находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этой преступной группировки", - сказал во вторник глава полиции Сергей Князев, который приехал в Житомир, чтобы представить нового начальника главка.

По его словам, задержанный причастен к нескольким аналогичным преступлениям в других областях Украины.

Напомним, утром 9 сентября в Житомире произошло нападение на инкассаторов, которые несли сумку с деньгами из магазина в бронированный автомобиль. Во время перестрелки был ранен один полицейских из группы физической безопасности.

Грабителям не удалось забрать деньги.

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