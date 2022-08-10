Туристам одного разу не вистачило: з'явилися фото пляжу у Новофедорівці після вибухів

На пляжах у Новофедорівці окупованого Криму знову з'являються люди. Вчора туристи почали масово залишати курорт після вибухів на аеродромі біля селища, інформує Апостроф .

Як пишуть російські Telegram-канали, люди масово займають місця на пляжі з самого ранку.

Водночас у так званому "Міністерстві туризму Криму" стверджують, що курортний сезон продовжується. Там також зазначили, що всі готелі та пляжі окупованого півострова працюють у звичайному режимі.

У коментарях люди зазначають, що на пляжі біля аеродрому могли залишитися лише відчайдушні люди.

"Одного разу не вистачило, чекають приліт на голову", "Багато хто поїхав, ті хто залишився, кайфують, що пляжі вільні", "Цю пісню не задушиш, не вб'єш. Якщо ти заплатив за відпочинок, потрібно дотиснути до кінця. Хлопці ви крейзі", "Нові цілі йдуть. А потім скиглитимуть, що їхні родичі загинули. Взагалі не шкода", - пишуть у коментарях.