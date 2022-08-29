Найбагатша співачка України розповіла про пакості екс-дружини Захура з рф: "Немає жодного бажання з нею спілкуватися..."

Найбагатша співачка України розповіла про пакості екс-дружини Захура з рф: "Немає жодного бажання з нею спілкуватися..."

До знайомства та появи почуттів до нинішньої дружини Камалії - Захур був одружений з жінкою, родом з росії.

Як повідомляє Politeka.net, найбагатша українська співачка Камалія та її чоловік, пакистанський мільярдер, Мохаммад Захур давно зачарували публіку ніжними та чуттєвими стосунками. Однак, до знайомства та появи почуттів до нинішньої дружини він був одружений з жінкою, родом з росії.

Камалія в інтерв'ю для Rostyslove розповіла, які стосунки у неї з колишньою дружиною її чоловіка.

На момент, коли Камалія познайомилася із Захуром, він був уже 8 років, як у розлученні. Незважаючи на те, що з дітьми Захура від першого шлюбу вони стали справжньою родиною, з екс-дружиною Камалія спільну мову знайти так і не вдалося. Причиною цього послужили плітки, які про неї розпускала москвичка.

"Я з нею не знайома особисто. Я бачила на фотографіях, на відео. Але вона дуже багато поганого говорила про мене на початку нашого шлюбу. Тому я не маю жодного бажання з нею спілкуватися... Я дуже френдлі людина. Але як я дізналася про розпускання пліток про мене, не було жодного бажання знайомитися з нею", - поділилася Камалія .

Нагадаємо, зі співачкою Камалією Мохаммад Захур одружився 2003 року. У 2013 році у подружжя народилися двійнята – дочки Мірабелла та Арабелла. Діти бізнесмена від першого шлюбу живуть із ним за кордоном.

За словами Захура, старші син і дочка усвідомлюють, що росія напала на Україну і робить геноцид, тому повністю засуджують дії російських загарбників.


    Александра Павленко, politeka.net





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