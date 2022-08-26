Данілко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам: «Все, жодного аргументу»

Андрій Данилко, який відомий мільйонам завдяки образу Вєрки Сердючки, назавжди змінив приспів свого легендарного хіта.

Як пише Politeka.net, тепер замість «Лаша тумбай» Данилко співає «раша гудбай».

«Бо після того, що росія напала на Україну і це ніколи не може бути пробачене. Все! Жодного аргументу!» – прокоментував Данилко своє рішення під час підготовки до зйомок концерту на честь Дня Незалежності, які відбулися у київському метро.

Додамо, що у 2007 на сцені Євробачення Данилко вперше заспівав Dancing Lasha Tumbai, але росіянам, звісно почулося Russia goodbye і вони образилися. Данилко роками довелося доводити, що про «рашу» у пісні не йдеться, але марно.

«Для мене війна почалася 2007 року. Вони накрутили, зазомбували людей так, що всі були впевнені, що я співав фразу Russia goodbye, про яку там і згадки не було", – розповідав Данилко.

Однак після повномасштабної війни, яку Кремль розв'язав в Україні, артист вирішив не церемонитися й офіційно змінив свою скандальну пісню.

«Від 24 лютого, жодного Lasha Tumbai у цій пісні... Це лише Russia goodbye. Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви почуєте,…», - заявляв раніше Данилко.

У коментарях до виступу Данилка на честь Дня Незалежності користувачі соцмереж висловлюють артисту своє захоплення і бажають Україні найшвидшої перемоги.

«Сердючка запалює! Дякую, Андрію! Так не вистачає зараз позитиву!..», «Українці рідні, з днем незалежності України! Люблю вас безмірно, перемога за вами!», «Україну не можна перемогти. Вона співає та танцює у всі часи. А це сила - Дух народу», - пишуть коментатори.