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2019-09-09
Полицейские в Киеве задержали троих мужчин, забравшихся на верхушку Южного моста
Киевляне смогли самостоятельно спуститься.
Фото: elektraua.livejournal.com
Патрульная полиция Киева задержала троих мужчин, взобравшихся на вершину Южного моста через Днепр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет УНН.
Вызов в полицию поступил около 16:30. "Альпинисты" смогли самостоятельно спуститься с моста и попытались сбежать, но это им не удалось. Задержанные - местные жители в возрасте 23, 34 и 37 лет. Они объяснили полицейским, что полезли на вершину ради фотографии.
Всех троих доставили в отделение полиции для составления админпротоколов.
Южный мост в Киеве - самый высокий, высота его пилона - 135 метров.
Напомним, в субботу в Днепре мэр города Борис Филатов открыл новый мост и таким образом выиграл пари у президента Зеленского.
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