В Запорожье открыли памятник к 15-летию недостроенных мостов через Днепр

В июле строительство мостов в городе испектировал президент Владимир Зеленский.

В Запорожье 30 августа на недостроенных мостах через Днепр состоялась акция, посвященная 15-летию начала возведения мостовых переходов.

Активисты установили на левобережной части недостроя памятный знак с датой закладки мостов и информацией об их сооружении и обращением к действующей власти с требованием завершить строительство.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время акции ее участники также развесили на недостроях баннер с надписью "Місту міст" и разместили на перилах незавершенного моста "галерею мостового позора" из портретов украинских политиков, которые давали обещания завершить строительство мостов через Днепр в Запорожье.

Фото: Радио Свобода

Строительство нового мостового перехода через Днепр в Запорожье продолжается с 2004 года. Оно неоднократно прекращалось из-за проблем с финансированием. Последний раз строительные работы возобновлялись в 2016 году, когда было достигнуто соглашение о совместном финансировании работ из государственного и местного бюджетов.

В том же году премьер-министр Владимир Гройсман пообещал ежегодно предоставлять полмиллиарда гривен из госбюджета на строительство мостов в Запорожье. Но с конца 2017 года года практически все работы на строительстве мостов были приостановлены в соответствии с предписанием Государственной архитектурно-строительной инспекции из-за несоответствия в проектных документах. Сейчас эта документация проходит необходимые экспертизы и согласования.

На территории Запорожской области существует только два мостовых перехода через Днепр, которые расположены в городской черте Запорожья - плотина ДнепроГЭСа и мосты Преображенского, идущие через Хортицу. Ближайшие к ним мосты расположены в соседнем областном центре Днепре.

Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский посетил Запорожье, где, как и его персонаж Василий Голобородько в "Слуге народа", проинспектировал строительство мостов.

Сначала он отправился на плотину ДнепроГЭС, где "Укргидроэнерго", на балансе которой она находится, ведет ремонт. Гендиректор компании Игорь Сирота сказал Зеленскому, что дорожное покрытие будет восстановлено до октября, и пообещал 15 октября написать заявление об отставке, если этого не произойдет.

При этом в "Укргидроэнерго" отметили, что для капремонта плотины ее нужно полностью закрыть на два года, что невозможно до завершения строительства нового запорожского моста.

Президент отправился инспектировать и его. Во время пребывания на объекте он выразил удивление тем, что при корректировке проекта его стоимость может увеличиться почти до 13 миллиардов. Глава Службы автодорог в Запорожской области Андрей Ивко рассказал Зеленскому, что в строительство уже вложили 2,8 млрд гривен и, по предварительной оценке, нужно еще 10 млрд гривен.