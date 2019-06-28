Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейские употребляли спиртное весь день, - глава ГБР
"Они продолжали вести обычный образ жизни".
Двое полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, в день совершения преступления употребляли спиртные напитки в течение всех суток.
Об этом заявил председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Громадське.
"Нами практически почасово, поминутно установлено их местонахождение после смертельного выстрела. Они продолжали вести обычный образ жизни, а именно, они злоупотребляли спиртными напитками целый день, целый вечер и даже в течение ночи", - рассказал он.
В то же время Труба отметил, что "к сожалению медицина сейчас на таком этапе", что нельзя установить точное время и точную минуту употребления спиртных напитков.
Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний мальчик. 3 июня он умер в больнице, после чего уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство, а подозреваемых полицейских задержали.
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28.06.2019 05:15