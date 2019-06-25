В Черкасской области после отравления людей закрыли кафе

В кафе выявили грубые нарушения санитарных норм.

В Черкасской области после отравления людей закрыли кафе
Фото: zik.ua

В Черкасской области во время празднования дня рождения в кафе селу Бузовка отравились 12 человек. Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы.

Пострадавшие поступили в Жашковскую центральную районную больницу 23-24 июня, среди госпитализированных - трое детей.

Проверка Госпродпотребслужбы в кафе выявила грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Также был составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

В кафе не было условий для приготовления или хранения еды, сотрудники не проходили медицинской комиссии, более того - заведение оказалось не подключенным к водоснабжению и канализации.

Кафе временно закрыто до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки. О происшествии было сообщено полиции и органам местной власти.

Напомним, в начале июня во Львове более 20 человек отравились в ресторане "Червона Рута". Еще около 30 человек попали в больницу после купания на одном из пляжей в Луганской области.


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