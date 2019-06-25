Один из старейших детских журналов "Барвинок" прекращает свою работу

Один из старейших детских журналов Украины "Барвинок" анонсировал прекращение работы.

Об этом сообщила редакция журнала в июньском выпуске, передает "Литакцент".

"Ваши встревоженные звонки, е-mail по поводу будущего «Барвинка», очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и поєтому объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: До свидания!» - говорится в сообщении.

Журнал "Барвинок" основан в 1928 году. С 1989 года его главным редактором был Василий Воронович. Издателем журнала был редакционный коллектив, который оформлен как собственник.

Напомним, в РоSSии журнал "Барвинок" признали экстремистским. В 2017 году во время обысков в Библиотеке украинской литературы в Москве среди прочего был также изъят детский "Барвинок".