В Киеве разгорелся скандал вокруг задержания патрульными двух человек на Бессарабке

Делом заинтересовалось Государственное бюро расследований.

В Киеве разгорелся скандал вокруг задержания патрульной полицией двух человек на Бессарабке. Инцидент будет расследовать Государственное бюро расследований.

18 июня бывший сотрудник МВД Денис Ярославский выложил в фейсбуке видео задержания.

"Пробка, Бессарабка, патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади ехала семья: муж, жена и ребенок. После того как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на пять часов в машине ребенком", - написал он.

Начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков привел свою версию событий.

Водитель BMW, из-за которого начался конфликт, припарковался во втором ряду и начал грубить патрульным.

"Хозяин жизни, который кормит всех госслужащих своими налогами, ведет себя вызывающе и вместо трех минут беседы и уезда по своим делам, снимает свое видео и ищет причину конфликта не в себе, а в ребятах, которые выполняют свои обязанности! Даже со стороны, слышно как прохожие ему же (водителю) делают замечание! После появляется женщина с телефоном, которая не хочет уйти с проезжей части по требованию патрульного. Мало того - она обзывает его "сучкой" и "дебилом". Итог: набрасывается, царапая своим шикарным маникюром лицо девушки-патрульной полицейской, отталкивая ее. Соответственно и аналогично включается мужчина в красной футболке. Происходит вполне адекватное задержание за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских во время выполнения служебных обязанностей", - написал Жуков в фейсбуке.

В доказательство он выложил записи с нагрудных камер патруля.

Что касается ребенка, то он остался с водителем BMW, который оказался товарищем задержанных, и вскоре к нему приехала бабушка.

Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что по данному факту начато производство по ч.1 ст.365 Уголовного кодекса - нарушение служебных полномочий.


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