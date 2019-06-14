В Херсонской области остаются подтопленными 59 домов

Для откачки воды были привлечены 70 человек и 17 единиц спецтехники.

В Херсонской области остаются подтопленными 59 домов
Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на 14 июня в результате интенсивных дождей в Херсонской области в поселке Новая Маячка подтопленными остаются 59 жилых домов, 240 домохозяйств, 126 частных сельхозугодий. Об этом сообщается в оперативной сводке ГосЧС.

В целом, по области уровень воды поднялся на 0,2 - 0,5 м.

Для откачки воды были привлечены 70 человек и 17 единиц спецтехники, из них 10 человек местного населения.В течение суток спасатели откачали 12 тыс. м3 воды.

Отмечается, что по состоянию на 13 июня в Новой Маячке подтопленными было 69 жилых домов, 252 домохозяйств и 126 частных сельхозугодий.

На данный момент для отвода откачанной воды спасатели укладывают дополнительный металлический трубопровод диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта.

Напомним, 4-5 июня из-за сильного ливня в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в трех населенных пунктах – селах.

В течение этих дней было осуществлено три оперативных выезда; откачано 605 кубометров воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусораНа Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
В Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходеВ Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе
Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонтНовый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области утонула пьяная мать с пятилетним ребенкомВ Киевской области утонула пьяная мать с пятилетним ребенком
В Житомирской области мужчина стрелял во дворе из ружья и ранил соседского ребенкаВ Житомирской области мужчина стрелял во дворе из ружья и ранил соседского ребенка
На лесопилке в Киевской области незаконно работали 24 нелегала из Африки и КитаяНа лесопилке в Киевской области незаконно работали 24 нелегала из Африки и Китая
В Ровенской области полиция изъяла один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасовВ Ровенской области полиция изъяла один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасов
На почтовом отделении в Хмельницкой области произошла утечка инсектицидаНа почтовом отделении в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида
В летнем лагере в Черновицкой области отравились 24 ребенка и двое взрослых
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Харьковской области подорвали очередной банкоматВ Харьковской области подорвали очередной банкомат
Во Львовской области СБУ задержала за вымогательство редактора местного сайтаВо Львовской области СБУ задержала за вымогательство редактора местного сайта
На территории "Украгаздобычи" в Харьковской области произошел пожарНа территории "Украгаздобычи" в Харьковской области произошел пожар
Последние новости
Подгружаем последние новости