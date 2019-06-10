В Белой Церкви создан суточный запас воды, в Умани - на 3 суток
Сегодня днем будут известные первые результаты анализа воды из Роси.
По состоянию на утро 10 июня в Белой Церкви приостановлена подача воды по системе водоснабжения, население обеспечивают питьевой водой из бюветов и путем подвоза воды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
В Умани (Черкасская область, 84 тыс. жителей) создан запас воды на трое суток, водоснабжение осуществляется из резервных резервуаров.
Местные органы власти проводят мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось. Жителям рекомендовано не купаться, не ловить рыбу и не выпаивать скот в акватории Роси.
Напомним, в воскресенье в Винницкой области в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего химикаты, около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений попали в пруд и в реку Рось. Из-за выбросов химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов.
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Общество
10.06.2019 01:37