"Бомбежка была ужасная": бабушка рассказала, как погиб ее внук во время раздачи гуманитарки

В деоккупированных частях Харьковщины проводят эксгумацию. В селе Коропы изъяли тело 32-летнего мужчины.

Как передает канал 24 он погиб из-за артобстрела РоSSии 21 апреля. Однако только сейчас тело смогли отправить на судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчина стоял в очереди за гуманитарной помощью. Тогда и произошла трагедия. С погибшим имели возможность попрощаться родственники. Они уехали после того, как похоронили своего родного человека.

О внуке рассказала его бабушка Екатерина Данильченко. Он чуть не дожил до ее 85-летия.

"Приехала гуманитарная помощь. Он ушел с братом. Упал сразу, брат к нему – а он уже убит. Такая дырка насквозь в спину", - рассказала бабушка.

Она пояснила, похоронить внука не было возможности из-за постоянных обстрелов: "Бомбежка была ужасная".

У убитого роSSийскими военными мужчины осталось двое дочерей – 5 и 9 лет. Пока населенный пункт был под оккупацией – семья пряталась в погребах и уехала только тогда, когда произошла трагедия. Вернулись в родное село примерно 10 дней назад.