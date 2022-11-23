Киян просять запастися водою: Київ залишився без водопостачання

Киян просять запастися водою: Київ залишився без водопостачання
© pixabay/arcaion

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що через новий ракетний удар росіян увесь Київ залишився без водопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених ліній, проте киян просять запастися водою.

«Фахівці «Київводоканалу» роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці», - пише Кличко у Telegram.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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