Во Львовской области СБУ задержала за вымогательство редактора местного сайта

Он получил от бизнесмена 30 тыс. гривен за неразглашение информации о нем.

Сотрудники Службы безопасности во Львовской области задержали председателя ОО "Общественный контроль Яворивщины" и редактора местного сайта Yavir.net Юрия Кенцало по подозрению в вымогательстве.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

О задержании общественного активиста стало известно накануне, 4 июня. Но имя задержанного не указывалось.

Позже выяснилось, что это - Кенцало. По данным СБУ , он вымогал у бизнесмена 30 тыс. гривен. В противном случае журналист угрожал опубликовать информацию о несуществующих коррупционных связях и якобы нарушении бизнесменом процедуры получения разрешения на добычу ископаемых.

Кенцало был задержан при получении всей суммы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что журналист уже не первый раз попал в скандальную ситуацию. В январе он пытался пересечь границу на пункте "Краковец" с перебитыми номерами. Ранее депутат райсовета Григорий Бабий отсудил у него 5 тыс. гривен морального ущерба за пост в Фейсбуке, в котором Кенцало опубликовал данные о его болезни. Также Кенцало принудительно приводили в военкомат.