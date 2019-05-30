В Киеве мужчина пытался обчистить церковь

Чтобы проникнуть в храм - фигурант выломал запасной выход.

В Деснянском районе Киева на улице Братиславская, 39а мужчина, повредил запасной выход церкви и пытался ее обокрасть. Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.

Сотрудники патрульной полиции, которые прибыли на вызов - зашли в церковь через выломанный «черный вход» и обнаружили мужчину, скрывающегося за колонной в помещении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 32-летний киевлянин. В ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у него золотой крестик с цепочкой, а также инструмент для взлома.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2019 года правоохранители Запорожья задержали трех человек, которые пытались поджечь храм в честь Апостола Ионна Богослова в Бородинском районе города. Церковь относится к УПЦ Московского патриархата.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины - теракт. В службе подозревают, что цель этих действий - разжечь межрелигиозную вражду.


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