В Киеве на проспекте Правды мужчина устроил стрельбу на детской площадке

Мужчина сначала сделал два выстрела в воздух, но драку это не остановило.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киева

В Подольском районемужчине пришлось отстреливаться от хулиганов, которые пытались подраться с ним на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным полицейских, мужчина со своей дочерью находился на детской площадке. Туда же пришла компания молодых людей, которые начали пререкаться с мужчиной, а затем полезли в драку. Мужчина, у которого был с собой травматический пистолет, сделал два выстрела в воздух, но это не остановило хулиганов. После этого потерпевший начал стрелять по нападавшим.

Полицию на место происшествия вызвали прохожие, увидевшие драку.

В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей.

Троих правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 гг рождения. Еще одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия, ищут. Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.