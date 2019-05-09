Студия "Ворнер Бразерс" опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно"

Премьера запланирована на 6 сентября 2019 года.

Студия "Ворнер Бразерс" опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно"
Фото: скриншот видео

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно", снятого по одноименной книге Стивена Кинга. Видео опубликовано на официальном канале студии.

По информации студии, вторая часть новой экранизации выйдет на большие экраны 6 сентября 2019.

Второй фильм расскажет о событиях, которые произошли через 27 лет после первой части. Один из главных героев снова собирает "клуб неудачников", который 27 лет назад противостоял монстру Пеннивайзу. Взрослые герои картины возвращаются в свой родной городок Дерри в штате Мэн, куда снова вернулось зло.

Напомним, первая часть новой экранизации "Оно" вышла в сентябре 2017 года. Эта лента собрала в прокате более 700 млн долларов и стала самым кассовым фильмом ужасов в истории.

Писатель Стивен Кинг заявил, что остался доволен новой экранизацией романа.


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