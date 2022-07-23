У "Дизель шоу" розбурхали новими кадрами з Булітко, Глущенко та іншими зірками: "А в цій частині..."

"Дизель шоу" після скандалу з невиплатою зарплат та звинувачень з боку сестри покійної Марини Поплавської й надалі намагається розважати українців.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили пікантні кадри з нової серії ситкому "Вижити за будь-яку ціну". На фото можна побачити деякі сцени серіалу за участі Вікторії Булітко, Юлії Мотрук, Яни Глущенко та Олександра Бережка.

Також у "Дизель шоу" показали один із найяскравіших епізодів ситкому. На відео персонажі Єгора Крутоголова та Яни Глущенко затіяли в спальні рольові ігри в лікаря та пацієнтку. Але Яна намагається випровадити Єгора, змусити його піти в душ, бо у неї в шафі ховається коханець, з яким вона щойно вже "грала".

"Нова серія «Вижити за будь-яку ціну» вже готова, аби ви нею насолодилися й дізналися нові подробиці життя улюблених героїв. А в цій частині історії інтриг буде чимало!", — повідомили в "Дизель шоу".

Нагадаємо, раніше керівництво "Дизель шоу" потрапило в скандал. Спершу контентмейкер Микола Федосенков висунув "Дизель Студіо" претензії щодо невиплати зарплат співробітникам. На це керівництво студії агресивно відреагувало. Дісталося й актрисі Ксенії Мішиній, яка втрутилася в конфлікт.

Пізніше сестра покійної Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично за гроші, які не виплатили її сім'ї.