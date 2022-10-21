Трагедія в "Дизель шоу", Яна Глущенко емоційно згадала про смерть колеги: "Дуже сумуємо..."

дизель шоу

Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко нагадала про річницю смерті своєї колеги Марини Поплавської.

На своїй сторінці в Instagram Глущенко розмістила короткий, але емоційний пост, присвячений покійній артистці.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня 2018 року автобус із акторами Дизель шоу, які поверталися з гастролів, врізався у вантажівку на Київщині. Марина Поплавська стала єдиною жертвою цієї аварії, вона загинула на 49-му році життя. Яна Глущенко тоді також зазнала травм та перенесла операцію на коліні.

"Лялюню, чотири роки без тебе… Якими вони були, ти сама бачиш з небес?? Відчуваємо, що ти завжди поруч. Дуже сумуємо, любимо та завжди пам‘ятаємо.??", — написала Яна під фото з виступу "Дизель шоу", на якому Поплавька була в центрі сцени, а Глущенко, Вікторія Булітко та інші артистки на її фоні.

Шанувальники "Дизель шоу" в коментарях також висловлюють співчуття:

"Боже, пройшло як швидко 4 роки ....Нехай буде земля пухом";

"Світла пам'ять ??. Хороші люди так часто йдуть скоро(";

"Не віриться, що вже стільки років пройшло ??";

"Як Мариночки не вистачає у колективі, цього шарму та нових ідей..... Пухом земля... Була на концерті у Києві за пів року до такої трагедії, саме страшне, коли бачив людину повну сил , емоцій, гумору...і така сумна новина....на жаль...хочь і пройшло чотири роки, але наче як учора".

дизель шоу, марина Поплавська


Тарас Галушко, politeka.net





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