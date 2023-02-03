Трагедія в «Титаніку» могла б не статися: проведено науковий експеримент

У відповідь на зауваження про те, що один із головних героїв фільму «Титанік» - Джек (Леонардо ДіКапріо) - міг поміститися разом із його коханою Роуз (Кейт Уінслет) на дошці, що плавала в крижаному океані після аварії корабля, і вижити, режисер Джеймс Кемерон вирішив замовити науковий експеримент, щоб перевірити цю теорію. Експеримент показаний у спеціальному випуску NatGeo «Титанік: 25 років потому», який вийде 5 лютого, пише RollingStone .

«Незважаючи на всі наші зусилля зробити фільм максимально точним, є одна річ, яку деякі фанати просто не можуть прийняти: вони наполягають на тому, що Джек міг би вижити, якби він забрався на той плаваючий уламок з Роуз», - говорить Кемерон.

Теорію перевіряли у новозеландській лабораторії доктора Джима Коттера, який спеціалізується на вивченні впливу холоду на організм людини.

Двох каскадерів того ж зросту та ваги, що Джек і Роуз, помістили у воду разом з дошкою, аналогічною тій, що була у фільмі, «аж до ступеня плавучості». Температуру тіл та води контролювали спеціальні термометри.