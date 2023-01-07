Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."

влад яма, скрін

Танцюрист і хореограф Влад Яма з "Танців з зірками", який втік до США, показав, як йому було чудово до повномасштабного вторгнення.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український хореограф та танцюрист, а також суддя "Танців з зірками". Знаменитість після повномасштабного вторгнення росії взяв дружину та сина, вирушивши до США. При цьому танцюрист зазначив, що встиг легально перетнути кордон, хоча його колега Євген Кіт засумнівався, що це можливо.

Не забуває Влад Яма і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показав, як насолоджувався життям 2021 року, коли ще повномасштабного вторгнення не було.

"А 2021 року був норм", - написав Влад під фотографією, де його катали по воді.

До цього Влад привітав сина із днем ??народження.

"Синку, я чітко пам'ятаю Твій перший крик... А сьогодні Тобі вже 7... Навіть не віриться... Я здогадуюсь чого Ти побажав, а значить так і буде... Леоне, ми з мамою любимо Тебе!..", - написав зірка.


Артём Батечко, politeka.net





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