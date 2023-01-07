Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."

Танцюрист і хореограф Влад Яма з "Танців з зірками", який втік до США, показав, як йому було чудово до повномасштабного вторгнення.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український хореограф та танцюрист, а також суддя "Танців з зірками". Знаменитість після повномасштабного вторгнення росії взяв дружину та сина, вирушивши до США . При цьому танцюрист зазначив, що встиг легально перетнути кордон, хоча його колега Євген Кіт засумнівався, що це можливо.

Не забуває Влад Яма і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показав, як насолоджувався життям 2021 року, коли ще повномасштабного вторгнення не було.

"А 2021 року був норм", - написав Влад під фотографією, де його катали по воді.

До цього Влад привітав сина із днем ??народження.

"Синку, я чітко пам'ятаю Твій перший крик... А сьогодні Тобі вже 7... Навіть не віриться... Я здогадуюсь чого Ти побажав, а значить так і буде... Леоне, ми з мамою любимо Тебе!..", - написав зірка.