ONUKA виступить у Варшаві та Берліні: частину коштів з концертів передадуть на відновлення Чернігова

У Німеччині також відбудеться виставка «Моє місто» про зруйновані агресією міста, інформує ZN.ua.

ONUKA виступить у Варшаві та Берліні: частину коштів з концертів передадуть на відновлення Чернігова
ONUKA едет с концертами в Варшаву и Берлин
© Onuka / Facebook

Український електро-фольк гурт ONUKA дасть концерти у Варшаві та Берліні. Частина коштів з кожного шоу буде передано на відновлення архітектури рідного для Нати Жидченко Чернігова, що постраждав від російської агресії, та потреби містян.

Концерт у Варшаві відбудеться 14 листопада. Співачка не лише виступатиме у столиці Польщі, а й зустрінеться з усіма охочими в Українському домі у Варшаві, розкаже про свій фонд та збере історії українців. Під час зустрічі як українці, так і поляки зможуть поділитися власними архівними фото з телефонів та спогадами про улюблені міста України.

Для участі в події необхідно зареєструватися за посиланням.

Берлінський концерт гурту відбудеться в культурному центрі міста — у театрі Admiralspalast, що має багату історію. Відкритий в 1910 році, він — один із небагатьох розважальних закладів міста, що зберігся з довоєнних часів.

За 2 години до концерту у фоє Admiralpalast проходитиме імпровізована фотовиставка «Твоє місто». На ній українці разом із німцями «оживлять» зруйновані міста країни за допомогою кадрів зі своїх телефонів.

Долучитися до формування експозиції можна за посиланням.

Також у фоє встановлять мапу України. На ній кожен зможе відмітити своє рідне місто.

Від початку повномасштабного вторгнення росії ONUKA стала амбасадоркою благодійного фонду «Це моє місто». Ця організація займається адресною допомогою громаді старовинного українського міста Чернігів


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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