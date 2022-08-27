"Антитіла" та Ед Ширан зустрілися у Варшаві та вперше виконали наживо спільний трек 2step

26 серпня британський музикант Ед Ширан дав концерт у Варшаві (Польща). Там до нього приєднався український гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею, і вони вперше виконали наживо свою спільну пісню 2step, інформує Апостроф .

Кадри з виступу з'явилися на сторінках обох музикантів в Instagram. У "сторіз" Ширана опубліковані фрагменти з концерту, у тому числі й момент виходу Тополі на сцену. "Я зустрів цей чудовий гурт, коли почалася війна. Сьогодні вони приїхали з України, щоб ми вперше зустрілися і наживо заспівали разом", - каже світова зірка.

Фото: instagram.com/teddysphotos

Після емоційного виконання на сцену піднялися решта учасників гурту "Антитіла" і вони разом з Едом Шираном розгорнули український прапор. Тополя подякував британському музикантові за можливість виступити з ним на одній сцені, а полякам - за підтримку України.

Фото: instagram.com/teddysphotos

"Дякую за цю підтримку. За те, що стоїте разом з нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи-ніколи не забуде цю підтримку. Обіцяю, ми обов'язково віддячимо. Тримаємося разом", - сказав фронтмен гурту "Антитіла".

Після концерту музиканти зробили спільне фото, яким Тополя поділився у своєму Instagram. "Ед, береш картоплю, м'ясо, капусту, трохи зелені, сметани і отримуєш найсмачніший у світі... soup? Ні, борщ", - іронічно підписав Тарас знімок, на якому щось розповідає Ширану.

Ед Ширан підтримує український народ із першого дня повномасштабного вторгнення РФ . У березні музикант став учасником благодійного концерту на підтримку України у Великій Британії.

"Антитіла" дізналися про це та записали відеозвернення, в якому запропонували Ширану зробити телеміст Бірмінгем – Київ. "Ви граєте там, ми граємо тут, у Києві, у місті, яке не підкорилося і ніколи не підкориться російським окупантам", - сказали музиканти на тлі зруйнованої будівлі.

Проте організатори заходу відмовили українському колективу приєднатися до концерту. Однак сам Ед був зворушений і відповів Тарасу Тополі особисто. Він запропонував йому зробити ремейк на трек 2step та присвятити його Україні.