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2023-03-06
Рідлі Скотт стане продюсером нової частини «Чужого»
Зйомки стрічки стартують уже у березні.
У серії "Чужий" з'явиться новий фільм© Кадр из фильма
Рідлі Скотт, режисер оригінального фільму "Чужий", спродюсує нову, вже дев'яту, частину серії. Її зйомки стартують уже 9 березня у Будапешті, повідомляє
Нова стрічка розповість про групу молодих людей, яка зіткнулася з найжахливішою формою життя у Всесвіті. У фільмі зіграють Девід Йонссон, Арчі Рено, Ізабела Мерсед, Спайк Ферн, Кейлі Спані та Айлін Ву.
Фаїна Вауліна, ZN.ua