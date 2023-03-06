Рідлі Скотт стане продюсером нової частини «Чужого»

Рідлі Скотт, режисер оригінального фільму "Чужий", спродюсує нову, вже дев'яту, частину серії. Її зйомки стартують уже 9 березня у Будапешті, повідомляє Screen Daily.

Нова стрічка розповість про групу молодих людей, яка зіткнулася з найжахливішою формою життя у Всесвіті. У фільмі зіграють Девід Йонссон, Арчі Рено, Ізабела Мерсед, Спайк Ферн, Кейлі Спані та Айлін Ву.