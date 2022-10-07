Чекає на двійню. 48-річна акторка Гіларі Суонк вперше стане мамою

Американська акторка, дворазова лауреатка премії "Оскар" та "Золотий глобус" Гіларі Суонк вперше стане мамою. 48-річна зірка фільмів "Хлопці не плачуть" та "Крихітка на мільйон" повідомила про вагітність, про яку так давно мріяла, інформує Апостроф.

Як пише People, радісною новиною знаменитість поділилася в ефірі Good Morning America. Вона додала, що чекає на двійнят і це ще більш хвилююче. "Це те, чого я дуже давно хотіла, - зізналася Гіларі. - Ще й не один, а двоє. Не можу в це повірити. Як приємно мати можливість говорити про це та ділитися цим".

Фото: instagram.com/hilaryswank

Акторка додала, що і в її сім'ї, і в сім'ї чоловіка є близнюки, і що вона "так схвильована" наступним етапом. "Це таке благословення. Це справжнє диво. Це неймовірно", - захоплено сказала вона.

Батьком майбутніх дітей є Філіп Шнайдер, за якого Гіларі вийшла заміж у 2018 році. Закохані обмінялися обручками у заповіднику Сент-Люсія у Каліфорнії біля 800-річних дерев.

Фото: instagram.com/hilaryswank

Гіларі зізналася, що знаходится на другому триместрі вагітності, і вже перестає влазити у свій гардероб. Майбутня мама опублікувала в Instagram відео, на якому обіймає свій кругленький животик.


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Публікація від Hilary Swank (@hilaryswank)



Наталка Лавринець, Апостроф





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