У звільненої з полону Мар'яни Мамонової народилася дитина: історія військового медика

Військова медикиня Мар'яна Мамонова, яка нещодавно повернулася додому після ворожого полону, 25 вересня народила доньку в Луцькому перинатальному центрі. Вже вагітною Мар'яна потрапила в полон у Маріуполі, але їй пощастило народити дитину на волі, інформує Апостроф.

Про це повідомили в "ЧаРівне" з посиланням на слова матері Мар'яни.

Дочка Мамонової народилася 25 вересня близько 4 ранку із вагою 3250 грам і зростом 57 см. Сама Мар'яна повернулася з полону тільки 21 вересня разом з іншими українськими захисниками.

31-річна Мар'яна Мамонова родом із Рівненщини, закінчила Тернопільський національний медичний університет та магістратуру в Київській військово-медичній академії.

Саме під час Революції Гідності дівчина вирішила стати військовою лікаркою, після чого мала чотири ротації до АТО/ООС, служила начальницею медичної служби 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, а з початку повномасштабного вторгнення несла службу в Маріуполі на передових позиціяї, де й потрапила в полон.

Сестра Мар'яни розповіла, що дівчина перебувала в колонії в Оленівці на Донеччині. Потім була інформація, що її перевели в СІЗО в пологовий під нагляд Червоного Хреста.

"Потрапила у полон дочка у квітні на заводі ім. Ілліча, що в Маріуполі. Перед тим, як їх оточили, вона ще дзвонила і мені, і своїй сестрі. Казала, що хочеться спати й дуже втомлюється, бо багато поранених солдатів. Особисто мені жодного разу не сказала, що їй важко. Навпаки, у неї все завжди було добре. Лише кілька разів згадала, що мали проблеми з продуктами, бо гуманітарної допомоги в той час вже їм не підвозили, або ж підвозили в обмеженій кількості. Розповідала, що вночі ходили борошно діставати, млинці пекли на пательні, щоб хоч щось мати їсти. Тоді в неї був перший триместр вагітності", - розказала мама військової медикині.

На останніх днях вагітності Мар'яну Мамонову визволили з ворожого полону й повернули додому до мами, двох сестер, брата й чоловіка.


Ліза Бровко, Апостроф





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